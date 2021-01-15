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Новости политики

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Пелоси поручила отставному генералу расследовать обстоятельства штурма Конгресса

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси сообщила, что поручила отставному генералу Расселу Оноре расследовать обстоятельства штурма Капитолия 6 января, передает ТАСС.

Пелоси заявила, что в связи с предстоящей инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена, необходимо изучить весь комплекс Капитолия.

Для этого она попросила Оноре возглавить оперативное исследование инфраструктуры безопасности, межведомственное взаимодействие, управление и контроль.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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