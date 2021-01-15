Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

Великобритания призвала Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД королевства.

По его словам, Британия разочарована тем, что Москва решила покинуть ДОН после «продолжительного несоблюдения его условий».

В ведомстве подчеркнули, что данное соглашение вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами.

«Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», — заявил представитель министерства.

Ранее стало известно, что Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу.

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