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Новости политики

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что ожидает от администрации Байдена антироссийской политики

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прогнозирует «последовательное проведение США антироссийской политики» в период президентства Джо Байдена. Об этом он пишет в статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной ТАСС.

«Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идёт по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», — отмечает Медведев. Даже во время президентства Дональда Трампа, который «постоянно говорил о желании поладить с Россией», системное противостояние Москвы и Вашингтона только обострялось.

«Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной. <…> В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждём ничего, кроме продолжения жёсткой антироссийской политики», — указывает он.

При этом Медведев подчеркивает, что Москва готова работать с любым президентом США, и выражает надежду, что администрация Байдена продолжит диалог с Россией как минимум в вопросах контроля за вооружениями.

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