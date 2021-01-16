Председателем правящей партии «Грузинская мечта» стал Ираклий Кобахидзе

Правящая в Грузии «Грузинская мечта» на съезде в субботу, 16 января, одобрила кандидатуру бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

11 января основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

В субботу прошел первый съезд партии, на котором не присутствовал Иванишвили.

«Грузинская мечта» была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

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