Армин Лашет стал новым лидером ХДС

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в первом туре из 1001 делегата проголосовали 992, трое из них воздержались. Лашет получил 380 голосов, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц — 385 голосов, Норберт Реттген — 224. Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, поэтому пришлось провести второй раунд.

В итоге Лашет был избран новым председателем ХДС, он получил 521 голос.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. Избранный на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) глава партии и будет претендовать на пост канцлера страны.

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