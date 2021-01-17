Саммит G7 пройдет летом в Британии

Саммит стран Группы семи (G7) состоится в Великобритании с 11 по 13 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Как стало известно, встреча мировых лидеров пройдет в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Отмечается, что в качестве стран-гостей на саммит были приглашены Австралия, Индия и Южная Корея .

В канцелярии сообщили, что участники встречи обсудят проблемы борьбы с коронавирусом, с изменением климата.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главные проблемы — 2020: о чем говорили лидеры G20

— С Индией, но без России: Лондон предложил альтернативу G7

— Лондон назвал условие для возвращения России в G7