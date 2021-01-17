В Госдуме оценили слова Шредера о причине возвращения Крыма в РФ

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о причине возвращения полуострова в состав России. Свою позицию он высказал в беседе с RT.

Ранее Шредер заявил, что причиной присоединения Крыма к России стало расширение Североатлантического альянса и перспектива вступления в него Украины. Политик пояснил, что в этом случае Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории НАТО.

По словам российского депутата, экс-канцлер обозначил лишь одну из причин. Бальбек отметил, что жители Крыма даже во время нахождения полуострова в составе Украины «ментально оставались частью огромной России».

«Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам «европейские ценности» лишь укрепляли нашу уверенность», – добавил член Госдумы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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