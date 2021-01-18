Пушков спрогнозировал политику Байдена по Украине и РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что избранный президент США Джо Байден в своей внешней политике будет использовать тему Украины против РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Пушков добавил, что не удивится, если администрация Байдена будет работать над созданием американской военной базы на территории Украины.

«Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу», — допустил он.

Пушков также отметил, что США могут предоставить Украине доступ к наступательному вооружению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бумеранг: Байдену предсказали импичмент

— Пушков назвал демагогией слова главы МИД Украины о российской вакцине

— Пушков ответил на слова Зеленского об «украинском ученом» Королеве