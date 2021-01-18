Лавров обвинил США в использовании пандемии для давления на другие страны

Западные страны во главе с США пытались воспользоваться коронавирусом, чтобы оказать давление на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран», — сказал Лавров.

В качестве примера министр привел ситуацию в Белоруссии. Он также выразил сожаление, что не все государства стремились к совместной работе в условиях коронавируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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