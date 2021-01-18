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Новости политики

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Путин назначил Фрадкова первым заместителем управделами президента

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Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами президента с 2015 года.

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