Генпрокуратура РФ: ФРГ скрывает обстоятельства инцидента с Навальным

Власти ФРГ не исполнили российские запросы о предоставлении информации об обстоятельствах инцидента, случившегося с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве сообщили, что в российских запросах были прописаны просьбы о проведении свыше 15 процессуальных действий.

«Из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», — заявили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что немецкая сторона подошла к исполнению российских запросов «формально», а также не предоставила фактически «ничего», что «могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением» Навального.

«В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны», — добавили в ведомстве.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

17 января он был задержан в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день Навальный был арестован на 30 суток.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

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