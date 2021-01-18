Байден планирует назначить женщин на должности замсекретарей в ряд ведомств

Избранный президент США Джо Байден в понедельник, 18 января, собирается назначить пять женщин на должности заместителей секретарей в ряд ведомств, пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, речь идет о Полли Троттенберг, Андреа Палм, Элизабет Кляйн, Синди Мартен, Джуэл Броног. Они могут получить назначения в департаментах сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и социальных служб, интерьера и образования, соответственно. Кандидатуры этих женщин должен утвердить Сенат США.

«Назначение заместителей с практическим опытом работы в критически важные департаменты, отражают стремление Байдена возвысить женщин и его желание быстро справиться с кризисами в стране», — отмечает издание.

Как известно, Броног, Троттенберг, Палм и Кляйн занимали должности в тех же департаментах при администрации экс-президента США Барака Обамы.

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