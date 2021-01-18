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Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником ООН в Ливии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил дипломата Яна Кубиша спецпосланником по Ливии, сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу ООН.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН одобрил кандидатуру Кубиша на должность спецпосланника Генсека ООН по Ливии.

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