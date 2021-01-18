CNN: лишь 19% республиканцев верят в победу Байдена

Только 19% республиканцев верят, что избранный президент США Джо Байден законно выиграл прошедшие выборы главы государства. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного телеканалом CNN и службой SSRS в период с 9 по 14 января, передает Mediaite.

Согласно исследованию, 75% опрошенных республиканцев заявили, что демократ не одержал законную победу на минувших выборах.

При этом 99% демократов и 66% нейтральных участников опроса выразили мнение, что Байден победил законно.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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