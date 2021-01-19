Власти Германии прокомментировали новые санкции США по «Северному потоку — 2»

| Бернст Ю.

Власти ФРГ выразили разочарование решением Соединенных Штатов ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на представителя минэкономики Германии.

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказала она.

По данным агентства, американское посольство в Берлине в понедельник, 18 января, проинформировало германское правительство о планах по введению ограничительных мер.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против «Фортуны» и компании «КВТ-Рус» — владельцу судна. По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

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