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Иран ввел санкции против Трампа

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Иран ввел санкции против президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других американских высокопоставленных лиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД республики.

Помимо Трампа и Помпео под санкции попали министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и.о министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-спецпосланник США по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.

Санкции введены из-за «террористических действий США в регионе», поддержкой терроризма и подрывом безопасности в мире.

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