CNN: Байдену передадут «ядерный чемоданчик» при любой инаугурации

Избранному президенту США Джо Байден передадут «ядерный чемоданчик» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия даже тогда, если в день инаугурации он не встретится со своим предшественником Дональдом Трампом. Об этом пишет CNN.

Сообщалось, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, то есть увезет саквояж с собой.

Как пояснил телекомпании старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Стивен Шварц, существует несколько «ядерных чемоданчиков». Один из них уедет с Трампом во Флориду, другие останутся в Вашингтоне.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии.