Власти ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы провести повторный референдум о статусе Донбасса, передает РИА «Новости».

«Мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — сказал Пушилин.

Он указал, что важно обратить внимание мировой общественности и на приверженность региона к полному уважению норм и принципов международного права.

«Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса», — сказал Пушилин.

Ранее полпред ДНР, глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила Совбезу ООН узнать, чего хочет народ Донбасса, посредством референдума, который будет международно признан.