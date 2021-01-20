Пушков указал на ошибку Трампа во время выборов

Сенатор Алексей Пушков в своем в Telegram-канале назвал ошибку, которую, как он считает, допустил пока еще действующий президент США Дональд Трамп в ходе выборов главы государства, прошедших в ноябре.

По его мнению, ошибка Трампа заключалась в том, что тот «сделал ставку на голоса».

«Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без», — написал Пушков.

По его словам, беспорядки возле Капитолия в Вашингтоне не могли остановить «победной поступи» демократии, при этом с нее спали «некогда прикрывавшие ее белые одежды», после чего «в течение нескольких дней» она «стала неотличима от диктатуры».

«Но не скрывалось ли и прежде под демократическим нарядом нечто иное, лишь показавшее свое лицо только сейчас?», — задался вопросом Пушков.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Инаугурация Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что Трамп не пойдет на это мероприятие.