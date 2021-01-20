Роухани назвал уход Трампа «божьей милостью»

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал уход с поста президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, республиканец «умер» как политик, отметив, что его политическая жизнь завершилась.

При этом Роухани заявил, что смена администрации в США является «божьей милостью».

Он также назвал Трампа «тираном».

Ранее демократ Джо Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов. Церемония его инаугурации назначена на среду, 20 января.