Японский премьер заявил о суверенитете над Курилами

| Бернст Ю.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА «Новости».

В ходе выступления премьера в парламенте оппозиция спросила его, правда ли, что переговорам с Россией был дан «красный сигнал».

Суга ответил, что в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. «Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели», — заявил Суга, отметив, что предметом переговоров о мире является вопрос о принадлежности всех четырех островов.

Совместная экономическая деятельность нужна для решения проблемы «с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон», добавил японский премьер-министр.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.