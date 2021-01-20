Дональд и Меланья Трамп покинули Белый дом

45-президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом, который в дальнейшим займет избранный глава государства Джо Байден. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Трамп отправляется на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него состоится последняя церемония на посту президента. Присутствовать на инаугурации Байдена он отказался.

После церемонии Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду — в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Избранный президент США Джо Байден в среду, 20 января, будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Вице-президентом Соединенных Штатов станет 56-летняя Камала Харрис.