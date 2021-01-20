Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой еще полгода

Бывший президент США Дональд Трамп перед уходом со своего поста обеспечил защитой Секретной службы всех своих детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника.

Отмечается, что служба охранять всех детей экс-политика на протяжении полугода. Телеканал указывает, что традиционно такая привилегия распространяется только на детей экс-президентов Соединенных Штатов младше 16 лет.

Трамп, его супруга Мелания и дети ранее в среду, 20 января, вылетели с военной базы Эндрюс под Вашингтоном во Флориду, оттуда они направились в свое имение Мар-а-Лаго.