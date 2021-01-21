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Новости политики

Сенат США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки

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Сенат конгресса США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом, в 2013-2015 годах была замдиректора ЦРУ, затем в 2015-2017 годах - заместителем советника президента Барака Обамы по национальной безопасности.

Директор национальной разведки координирует 18 спецслужб разведывательного сообщества США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

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