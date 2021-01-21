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Новости политики

Белый дом: информации о возможном разговоре Байдена с Путиным пока нет

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Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», - сказала она.

Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

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