Мадуро поручил изучить возможность новых отношений с США после прихода Байдена к власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти. Его выступление транслировалось в Twitter.

«Я считаю важным, чтобы Национальная ассамблея как законодательный орган страны, комиссия по внешней политике изучили и приняли законодательные и политические инициативы по началу новых отношений между США и Венесуэлой», - сказал он.

Мадуро добавил, что у латиноамериканской страны отличные отношения с американским обществом, с университетами, с профсоюзами, с афроамериканскими движениями.

«Мы хотим улучшить наши отношения до отношений уважения, взаимности и будущего», - подчеркнул президент.