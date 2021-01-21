Байден в обращении к нации призвал народ к единству и заявил о победе демократии

Вступивший в должность президента США Джо Байден в обращении к нации призвал американский народ к единству. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы хорошие люди, и для того, чтобы преодолеть стоящие перед нами проблемы, требуется самое неуловимое из всех вещей в демократии - единство. Она требует, чтобы мы объединились в общей любви, которая определяет нас, как американцев», — заявил он.

Он добавил, что победа на президентских выборах стала свидетельством победы демократии в стране.

«Как я уже говорил ранее, мы снова узнали, что демократия драгоценна, и благодаря вам демократия восторжествовала», — сказал он.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.