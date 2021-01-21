Байден намерен добиваться от Ирана соблюдения соглашения по атому

Президент США Джо Байден намерен добиваться выполнения Ираном условий соглашения по его ядерной программе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден проведет с союзниками консультации по этому вопросу.

Байден в ходе предвыборной кампании обещал при условии строго соблюдения Тегераном своих обязательств вернуть США в ядерную сделку.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.