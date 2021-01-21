Правительство Киргизии ушло в отставку

| Бернст Ю.

Киргизское правительство во главе с Садыром Жапаровым сложило полномочия по итогам прошедших в стране досрочных президентских выборов. Об этом сообщается на сайте исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова.

Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий и признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.

При этом, согласно законодательству Киргизии, члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Артем Новиков.

16 января ЦИК Киргизии по итогам обработки 100% протоколов сообщила о победе Жапарова на досрочных выборах главы государства с 79,23% голосов. Его инаугурация состоится 28 января.