В РФ не исключают попыток дестабилизации ситуации по примеру событий в Белоруссии

Руководство министерства внутренних дел не исключает попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России по примеру событий в Белоруссии и Киргизии. Об этом заявил первый замглавы министерства Александр Горовой, его цитирует ТАСС.

По его словам, анализ событий, произошедших в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане в РФ.

«На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — сказал Горовой.

В связи с этим МВД проанализирует работу коллег за рубежом и происходящие события летом 2019 года в Москве.

«Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы», — отметил Горовой.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября 2020 года, а 5 октября на площади Ала-Тоо в киргизской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Также в Белоруссии уже много месяцев подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа прошлого года.

Утром 21 января стало известно, что киргизское правительство во главе с Садыром Жапаровым сложило полномочия по итогам прошедших в стране досрочных выборов главы государства.