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Новости политики

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Байден подписал указ о военном производстве из-за коронавируса

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Президент США Джо Байден подписан указ об использовании Закона о производстве военного времени, чтобы восполнить дефицит товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

Закон позволяет властям распорядиться, чтобы частные компании ускорили производство и поставки определенных продкутов в чрезвычайной ситуации.

Ранее координатор Байдена поставок в этой сфере Тим Мэннинг объявил, что администрация определила 12 позиций, по которым необходимо нарастить поставки.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 24,5 миллиона, скончались 408 тысяч человек.

Ранее Байден столкнулся с критикой после того, как его заметили без маски при посещении Мемориала Линкольна.

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