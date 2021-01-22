В конгресс США внесены статьи импичмента Байдену

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение статьи импичмента президенту США Джо Байдену.
Об этом она сообщила в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.
«Только что внесла [в палату представителей] статьи импичмента президенту Джо Байдену. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявила Грин.
Ранее она уже сообщала о своем намерении инициировать импичмент Байдену в его первый день на посту главы государства.
Джо Байден вступил в должность президента США 20 января.