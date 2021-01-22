Axios: Байден обошел Трампа по числу телезрителей во время инаугурации

Инаугурация президента США Джо Байдена собрала больше телезрителей, чем вступление в должность его предшественника Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на предварительные данные Nielsen.

Так, присягу и речь Байдена по основным телеканалам посмотрели почти 40 млн человек, в то время как инаугурация Трампа в 2017 году собрала у телеэкранов 38,35 млн зрителей, указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден не планирует разговор с пропустившим его инаугурацию бывшим главой государства Дональдом Трампом.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.