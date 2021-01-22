Путин внес в ГД законопроект о снятии возрастных ограничений для госслужащих

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает все возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Соответствующий документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет и 70 лет в некоторых случаях (для руководителей высшей группы).

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — добавляется в тексте.

Осенью 2020 года Путин также подписал указ о повышении денежного вознаграждения занимающих государственные должности лиц. Размер индексации — в 1,03 раза, или 3%.