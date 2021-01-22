В МИД РФ назвали условие для расширения «нормандского формата»

В МИД России назвали условие, при котором возможно расширение числа участников «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент встречи в «нормандском формате» для урегулирования конфликта в Донбассе проходят между Россией, Украиной, Германией и Францией.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также там добавили, что включение США в «нормандский формат», по замыслу Киева, смогло бы усилить давление на Россию.

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко выразил надежду, что новый президент США Джо Байден займет более жесткую позицию по отношению к России.