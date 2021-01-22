Порошенко призвал к «непрерывной» и санкционной «осаде» Кремля

Экс-глава Украины Петр Порошенко попросил действующего президента страны Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля», используя санкции. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала».

Он считает, что Зеленскому нужно привлечь к переговорному процессу США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс. По мнению Порошенко, у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится Ангела Меркель.

Также он порекомендовал нынешней украинской власти «не раздражать общество пустой болтовней» по поводу проведения в Донбассе местных выборов, так как условий для этого в 2021-м году явно не будет.