Трамп ответил на вопрос, чем он планирует заняться после окончания президентства

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о планах на свое ближайшее будущее. Об этом сообщает ТАСС/

Экс-глава Белого дома побеседовал с журналистами в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич, в штате Флорида.

«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», — ответил Трамп.

После этого его помощники попросили работника СМИ уйти, отметив, что бывшему президенту «нужна пауза».

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

Ранее лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер назвал дату начала процесса по импичменту политика в сенате.