МИД РФ обвиняет посольство США во вмешательстве во внутренние дела России

В МИД РФ обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела РФ и поощрении протестов в России. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», — говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что «речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних».

«Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России».

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.