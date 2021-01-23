Захарова дала оценку участию детей в несанкционированных акциях протеста

«Втягивание» несовершеннолетних в прошедшие в России несанкционированные акции протеста и использование их в качестве щита является последним делом и говорит о готовности провокаторов пойти на все. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала »«Соловьев Live»».

«Втягивание на баррикады и прикрывание детьми и несовершеннолетними, выталкивание их в мясорубку — это последнее дело. Это значит уже все. Это значит уже, мы имеем дело с такого качества провокацией, которая готова на все, эти провокаторы готовы на все», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, такая практика — «это уже, конечно, дно — использование детей как вот таких щитов».

В ходе несанкционированных акций в России были задержаны около 300 несовершеннолетних, сообщила ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

До этого депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Инициативу поддержали Следственный комитет и Верховный суд.