Песков заявил, что у Путина нет дворца в Геленджике, и призвал россиян не поддаваться на провокации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль был в курсе готовящихся провокаций и псевдоразоблачений в адрес президента Владимира Путина.

«Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что ролик о дворце главы государства в Геленджике не соответствует действительности, и попросил «включить голову» тем, кто смотрит эти материалы, и «не позволять делать из себя идиотов».

На прямой вопрос о том, что президент делает в этом дворце, его пресс-секретарь ответил: «Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике».

При этом Песков не исключил, что в Геленджике есть огромный частный объект, которым, скорее всего, владеют бизнесмены.

Ранее Песков называл материал о «дворце» Путина враньем и «качественной клюквой».