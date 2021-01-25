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Новости политики

Трамп не планирует создавать новую партию

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Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать Патриотическая партия.

»(Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат», — заявил Миллер.

По его словам, в данном отношении не планируется ничего «за пределами этих усилий». То же самое Миллер подтвердил телеканалу CNN.

Корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в своем аккаунте в Twitter, что Трампа «отговорили» от этой идеи.

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