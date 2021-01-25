Названа сумма, которую россияне в среднем хотят накопить

Россияне в среднем хотят накопить 950 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», передает РИА «Новости».

«В среднем молодые россияне хотят накопить 670 тыс. рублей, клиенты всех возрастов — 950 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый пятый россиян до 25 лет накапливает более 1 млн рублей. Максимальная сумма у этой возрастной группы — 12 млн рублей.

Согласно сообщению, мужичины копят активнее женщин — 63% заключенных договоров приходятся на мужчин.

Кроме того, мужчины до 25 лет страхуются на более большие суммы.

В Московском регионе (34% от общего количества договоров), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Башкирии (по 3%) молодежь наиболее активно копит.