Европа может оказаться в полном одиночестве в мире, если в США снова изберут «неправильного» президента и отношения с Россией не будут развиваться. Об этом сообщил немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

В интервью медиагруппе RND он заявил, что если европейские страны не начнут выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией, может случиться, что Европа останется без союзников. Политик призвал начать работу над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. В случае, если этого не произойдет, то Европа, вероятно, подтолкнет ФРГ к сближению с Китаем.

«Мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — опасается Платцек.

По его мнению, с Россией выгодно наладить отношения, так как между странами «нет океана» и «этого уже достаточно». Политик уверен, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы, ведь санкции нанесли ущерб всем сторонам и привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о наличии проблем в отношениях России и Германии. Он полагает, что российско-немецким отношениям необходимо переосмысление, так как в них накопилось много проблем и разногласий по различным вопросам.