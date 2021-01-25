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Новости политики

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Пушков призвал Россию отказаться от попыток понравиться Западу

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков выразил мнение, что Россия слишком переживает о мнении стран Запада о ней, и призвал прекратить попытки понравиться этим государствам. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

По его словам, все это — пережитки конца 1980-1990-х годов, когда в первую очередь необходимо было произвести хорошее впечатление на США и другие западные государства.

Сенатор считает, что Запад и в будущем не будет импонировать России.

«Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность», — написал парламентарий.

Он также добавил, что последние события в США показали, что эту страну больше не следует воспринимать как «судью», так как она потеряла такое право.

При этом Пушков подчеркнул, что Россия обладает собственными критериями и оценками своих действий. Он отметил, что «магический фонарь демократического Запада затухает».

Ранее Пушков заявил, что американцы со временем еще больше разочаруются в администрации 46-го президента США Джо Байдена.

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