Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Петер Сийярто Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии рассказал, как усилить Евросоюз

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто уверен, что усилить ЕС можно без помощи брюссельских институтов, а благодаря налаживанию сотрудничества между странами — членами союза. Об этом он сказал в интервью РБК.

Он полагает, что в начале пандемии наиболее эффективным и быстрым было взаимодействие между странами Европейского союза, а не под эгидой Брюсселя, поэтому этот курс необходимо продолжать.

«Институты ЕС не ориентированы на управление кризисами, они заточены под решение вопросов в мирное время», — добавил министр.

Он также уверил, что Венгрия не будет выходить из союза, по примеру Британии, несмотря на имеющиеся разногласия.

«Есть мнение, что он станет сильнее, если превратится в своего рода федерацию. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что соединенные штаты Европы — плохая идея, а сильные национальные государства вместе с сильным ЕС — это хорошая идея», — резюмировал Сийярто.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом избранного президента США Джо Байдена к власти.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.