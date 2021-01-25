«Скучно, девочки»: Путин прокомментировал расследование о «дворце» в Геленджике

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи со студентами вузов прокомментировал сообщения о «дворце» в Геленджике, который приписывается ему в расследовании Алексея Навального.

По словам Путина, видео разместили в интернете, чтобы «промыть людям мозги».

Президент отметил, что все, что изложено в расследовании муссируется уже около 10 лет, а сейчас «под удобный случай все скомпоновали».

«Выражаясь языком одного из наших персонажей, можно сказать: «скучно, девочки». Ну хоть бы там попридумывали что-нибудь еще», — сказал Путин.

Он также заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике.

Глава государства встретился с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, который отмечают 25 января.