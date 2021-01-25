Путин заявил, что не смотрел расследование о «дворце» в Геленджике

Президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел расследование Алексея Навального о «дворце» в Геленджике, так как у него нет времени, передает ТАСС.

Путин провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время общения один из студентов задал вопрос о расследовании, в котором утверждается, что у президента якобы есть дворец в Геленджике.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации», — ответил глава государства.

При этом он добавил, что смотрел видеоподборки, которые ему принесли помощники.

Ранее Путин публично отрицал, что ему принадлежит «дворец» в Геленджике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что эти сведения не соответствуют действительности и являются «качественной клюквой».