В Госдуме прокомментировали попытку Киева оспорить полномочия РФ в ПАСЕ

Попытка Украины оспорить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была предсказуемой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Полномочия были оспорены предсказуемо и при голосовании набрали всего 38 голосов», — отметил депутат.

Он напомнил, что позиция России о неприемлемости санкций и ограничений остается неизменной.

По словам Слуцкого, ассамблея на данный момент более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией.

Ранее некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.