Байден пообещал обсуждать с Россией проблемные вопросы

Президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией все проблемные вопросы, передает РИА «Новости».

По его словам, он уже попросил ведомства, чтобы ему предоставили обновление по всем проблемным вопросам с РФ. Глава Белого дома заверил, что «без колебаний» поднимет такие вопросы в своих контактах с российской стороной.

Политик также отметил, что Вашингтону можно сотрудничать с Москвой в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Байден подчеркнул, что это отвечает интересам США.

Ранее СМИ писали, что Байден не собирается налаживать отношения с Москвой и планирует вводить новые санкции против России.