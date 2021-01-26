Мишустин и премьер Белоруссии проведут переговоры по COVID-19

Во вторник, 26 января, в Москве состоятся переговоры премьер-министров Белоруссии и России Михаила Мишустина и Романа Головченко. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Отмечается, что политики обсудят, как бороться с коронавирусной инфекцией, а также обменяются мнениями по актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества двух государств и затронут продвижение интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, а также сдерживание пандемии коронавируса.